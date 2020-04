I bestefars fotspor gjennom Grønland

I årene 1965 og 1966 var Henning Larssen fra Kjøllefjord engasjert av daværende Kongelige Grønlandske Handel, nå Royal Greenland AS, for å delta på et fiskeriforsøk med kilenot for å merke laks til vitenskapelig formål. 50 år senere reiste 12 av hans etterkommere til Grønland for å gå i hans fotspor.

Henning Larssen førte dagbok under sine to opphold på Grønland. Denne dagboken og nedtegnelsene hans var inspirasjonen for turen, men den var selvsagt også viktig for planleggingen, for reisen og for opplevelsene de 12 familiemedlemmene hadde, mens de forsøkte å oppleve noe av det samme som Henning gjorde den gangen for 50 år siden.

Som Henning reiste barnebarna først til København i Danmark, der de gikk på et fly som tok reisefølget til Grønlands hovedstad Nuuk, hvor de tilbrakte fire dager. Barnebarna avsluttet reisen med en stopp i Kangerlussuaq langt sør på Grønland, der de blant annet tok en utflukt opp til innlandsisen.

Nuuk

På oppfordring fra Kyst og Fjord skrev Bente Larssen som var en av de 12 en reisebeskrivelse fra den historiske ferden de la ut på i slutten av august 2016:

Grønlands hovedstad tok i mot oss på beste vis, som den gjorde Henning den gang den ennå het Godthåb. De viktigste byggene han skrev om i sin dagbok var fremdeles her. Hotellet han bodde på, butikken han handlet på, den røde kirken ved havet. Men mye er selvsagt forandret på disse 50 år.

M/K Adolf Jensen - båten vi fant igjen

Arbeidet som Henning var en del av ble gjort fra forskningsfartøyet M/K Adolf Jensen. Denne båten ble tatt ut av drift på slutten av 1960-tallet, og vi var av den oppfatning at den nok var kondemnert etter så mange år. Men under et besøk på Naturinstituttet i Nuuk ble vi gjort oppmerksom på at båten mest sannsynligvis ennå var i Nuuk, nå under navnet Atlanta. Siden vi allerede hadde en avtale om et bedriftsbesøk hos Polar Seafood dro vi ned på kaia som ligger like ved Tidevannstrappen, og med litt tid til overs fant vi ut at vi ville se om det gamle forskningsfartøyet lå ved denne kaien. Med litt flaks og hjelp kom vi oss inn på et lukket område av kaia og 100 meter lengre fremme lå båten som Henning hadde tilbrakt så mange timer og netter om bord i, nedslitt og så vidt påbegynt noe renovering – men samme båten. Et av turens høydepunkt å finne båten som vi trodde var kondemnert.

Besøk på Polar Seafood

Det var naturlig for oss å besøke Polar Seafood når vi var på Grønland. Polar Seafood, som er Grønlands største private selskap, åpnet jo fabrikk i Kjøllefjord et par uker før vi dro på tur. Vi besøkte rekefabrikken til Polar Seafood i Nuuk . En kompakt fabrikk som produserte 60 tonn ferdig pillede reker pr. døgn. Produksjonen foregikk på 3 skift døgnet rundt alle dager, også i helgene. Men akkurat nå var det litt lite tilgang på reker, så fabrikken holdt stengt i helgene en periode. Det som imponerte oss aller mest ved anlegget var rensligheten, hygienen og internkontrollen ved anlegget – ved siden av den kompakte oppbyggingen. Eget avansert laboratorium tok løpende kontroller av rekene. Ikke tvil om at dette var gode reker.

Henning besøkte en fiskeindustribedrift i Narsaq i 1965 og han skrev i dagboken «….Når jeg sier at Findus i Hammerfest ikke kan ha noe finere, så er det sant. Kjøllefjords filefabrikk kan ikke nevnes engang.»

Så med tanke på hva vi nå så på fabrikken til Polar Seafood så kan man si at Grønlenderne har hatt stort fokus på renslighet og kontroll. Kanskje har vi noe å lære av dem, selv om dette også sikkert er fokus ved norske fabrikker.

På tur inn Godthåbfjorden

I dagboknotatene fra 19. oktober 1965 skriver Henning:

”I dag har jeg og alle tre biologene veret på en historisk tur! Vi drog kl. 8 til fjellds for å gå over til en fjord som ligger 1 times fottur lengere nord. Det viste sig at hele fjorden var dekket av havis – vi valgte oss ut en høg fjellpynt hvor det stod en varde fra olltiden. Der samlet vi oss da i 3 nasjoner (3 mann) til en historisk avsked med Grønland. Vi la ned små eiendele til minde om vårt nærvær. Det var en mektig natur, med høge fjell dekket med evig is. Vi tok flere bilder, men solen var ikke kommet opp ennå, så jeg vet ikke om de blir bra. Så langt øyet kunde se var det is og atter is – etter 1 times rast begav vi oss på tilbaketuren, og kom om bord på Adolf Jensen kl. 12. Så var det 7 timers kjør hjem og den intresange tur var ent.”

Vi tok samme turen, med en mer hurtiggående båt inn Godthåbfjorden. Vi passerte fantastisk vakre isfjell, gikk forbi det lille stedet Kapisilitt og inn til enden av fjorden, der vi gikk i land. Derfra til fots over til fjorden som Henning beskrev som dekket av havis og fjellene som var dekket av evig is. I fokus var varden fra oldtiden der de hadde lagt ned minner fra turen høsten 1965. Vi fant dessverre ikke varden igjen, og fjorden var nå åpen med bare noen få isfjell, og fjellene rundt var isfrie. Men turen var den samme, og terrenget var det samme som hadde gjort så sterkt inntrykk på Henning den gang han var her. Som et minne la vi igjen vår egen tidskapsel med historien fra Hennings besøk i 1965, og om hvorfor vi tok turen hit. Kapselen, en flaske, ble lagt ned av tre spreke menn fra familien oppe på en varde med utsikt til fjorden som var dekket av havis.

Viktigst av alt

En utrolig reise i bestefars fotspor, og det som gjorde den mest utrolig var at vi var 12 etterkommere som reiste i lag. I en travel hverdag er det ikke ofte vi møtes, og nå tok vi oss tid til å tilbringe en uke sammen. Det var en høylytt gjeng som var på tur. Historiene og vitsene satt løst, og vi hadde med vår egen trubadur Ørjan, som underholdt oss med sang og gitar gjennom hele turen. Det var mange flere i familien vi gjerne skulle hatt med oss, de som var forhindret fra å delta og de som har gått bort. De var likevel med gjennom alle historiene, mimringen og vitsene. Vi har allerede startet praten om en ny tur om ti år.