I dag starter de storkontroll av vinterfisket

I dag startet fiskerimyndighetene storkontroll av årets vinterfiske. Inspektører fra hele landet bidrar, både til lands og til vanns

Rett før jul bebudet fiskerimyndighetene at de vil stramme inn kontrollregimet.

Bruker tre fartøy

Målet er å få bukt med ulovlig fiske og omsetning av fisk.

– Vinterfisket handler om store verdier. Vi vet at der det er store verdier involvert, forekommer det også kriminalitet. Nå styrker vi kontrollen. Det betyr økt tilstedeværelse på sjø og land, til alle døgnets tider, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet har satt sammen flere lag med inspektører som vil ha utvidet arbeidstid i vinter, og tre fartøyer vil være en del av kontrolloffensiven.

Mobiliserer fra hele landet

Fiskeridirektoratet vil også flytte inspektører fra andre regioner til nord.

– Det har lenge versert en rykteflom om ulovligheter under vinterfisket. Også næringens organisasjoner erkjenner at ulovlig fiske og omsetning er et alvorlig problem. De aller fleste i fiskerinæringa er lovlydige og seriøse aktører, men gjennom å øke kontrollinnsatsen ønsker vi å luke ut de useriøse. Det er noen som oppnår ulovlige konkurransefordeler ved feilrapportering og svart omsetning. Derfor økes nå tilstedeværelsen på kaia i vinter, sier Ingebrigtsen.

Samarbeider

Fiskeridirektoratet, Kystvakten, salgslagene, Justervesenet, Arbeidstilsynet og Mattilsynet vil jobbe sammen for å fortløpende identifisere de største risikoobjektene. Det vil også være mulighet for samarbeidskontroller med de ulike kontrollmyndighetene i løpet av vinterfisket. I januar i år etablerte politiet en tipsløsning som skal gjøre det lettere for folk å si fra hvis de ser lovbrudd.