- I feil retning

Regjerende norgesmester i kvalitet innen fiskeriene, Finn Tore Frantzen fra Båtsfjord, mener at heving av kvotetaket for kystflåten er ikke av det gode. – Når kvantumet og kvotene går opp på båtene, så gavner det ikke kvaliteten.

Etter denne fastsettelsen av fiskeriminister Per Sandberg heves kvotetakene slik at sum for flåtegruppen mellom 11-14.99 meter blir 6 og for fartøygruppene over 15 meter blir 8. Skillet mellom pelagisk sektor og torskesektoren opprettholdes.

Utfordret redere

For fartøy i den minste gruppen betyr det at de kan strukturere inntil 5 ganger fartøyets grunnkvote i én av sektorene, eller velge å strukturere inntil 3 ganger grunnkvoten i både torskesektoren og pelagisk sektor.

Under Norges Råfisklags årsmøte i vår ble Finn Tore Frantzen kåret til Årets Kvalitetsfisker. Det er på sett og vis et norgesmesterskap i kvalitet innen fiskeriene.

- Da jeg fikk prisen, utfordret jeg samtidig redere i gruppa over 21 meter til å forsøke og vinne denne prisen. Jeg har ikke fått noen kommentarer fra fiskere i denne gruppa i ettertid. I salen var det også helt stille, sier han med et smil.

Ikke i tvil

Finn Tore Frantzen er ikke i tvil om at mange redere kommer til å benytte seg av denne muligheten og strukturere enda mer.

- Det er mange som allerede har strukturert seg opp mot maksimum og vi ser press mot flåten under 11 meter. Det er ikke mange tilgjengelige kvoter mellom 11 – 15 meter så nå er det mange som vil kjøpe kvotene fra de minste fartøyene, sier han til Kyst og Fjord.

- Jeg synes at det er rart at ikke myndighetene innser at det har vært strukturert nok. Vi har en lønnsom fiskeflåte og hvorfor skal vi da øke kvotetaket, spør han.

Finn Tore Frantzen ser likevel at den større kystflåten absolutt kan levere topp kvalitet om de vil.

De store kan

- Når det fiskes til levendelagring, gjøres det små hal og fisket foregår sakte. Det blir noe annet når snurrevadbåter kommer med 100 tonn på land. Da er kvaliteten dårligere og da ser man at fokuset er et annerledes. Når båter har store kvoter, er det lett å velge garn i stedet for line for å få kvoten opp. Garnfisken er i et gjennomsnitt ikke så bra som linefisken.

- Dette er nå bare min mening og lite jeg kan gjøre med det, legger han til.

Frantzen er også med i den eksklusive gruppen av kystfiskere som leverer under merkevaren «Arctic Supreme» i regi av Lerøy Norway Seafoods. Det er nettopp ved konsernets anlegg i Båtsfjord han leverer.

Vi finner ni fiskere i Arctic Supreme per dags dato. Hele fire av de ni finner vi i Båtsfjord, ifølge nettsiden til merkevarekonseptet. De siste fem er hjemmehørende i henholdsvis Vardø, Lebesby, Hasvik, Kvænangen og Vågan.

- Jeg synes er et bra opplegg, men det er ennå en lang vei å gå for å komme til det dette kan bli. Vi får litt bedre pris, ikke noe voldsomme greie i så måte, men helt greit. For min del fordeler jeg fangsten på flere containere om bord. Det er ikke noe ekstra arbeid, men når det gjøres ordentlig, så blir det bedre, sier Frantzen.

- Vil ha det beste

- Tror du det er flere som vil bli medlem i denne eksklusive klubben?

- Jeg tror jo selvsagt det. I likhet med andre yrkesgrupper, har jo også vi vår yrkesstolthet. Jeg setter i alle fall stor pris på å være en av de som er med her. Når jeg velger noe i en kjøttdisk, så vil jeg selvsagt ha det beste. Jeg vil tro at mange kunder ser det på samme måten når det gjelder fisk. Fisk koster i dag ofte like mye som kvalitetskjøtt. Da er det viktig at det vi leverer er av topp kvalitet

- Vi er også sårbare

- Dersom nå enda flere kvoter samles på færre båter, tror du det kan bli tøft for enkelte mindre fiskevær å klare seg?

- Det kan det vel bli. Selv her i Båtsfjord er vi sårbare. Vi har noen store båter her, men samlet sett er det ikke all verden av kvoter her heller. Hvis nå flere kvoter slås sammen på enkelte båter så vil det helt garantert slå ut. Det er mange som skal bort i en slik prosess. Dette er en feil utvikling, mener han.