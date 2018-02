I full drift med egen båt

Selv om juksafisket er dårlig for tida, er Andøy-fisker Tord Jensen et eneste stort smil.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

Etter flere år som mannskap på andre båter fikk Tord Jensen i høst beskjed om at han var en av dem som fikk rekrutteringskvote. Dermed blir det mulig å satse fullt ut på drift av egen båt, og Tord satte umiddelbart i gang med nødvendige oppgraderinger av 10 meter lange «Viljar».

Blant annet måtte motoren ha full overhaling, og den jobben var ikke ferdig før et godt stykke ut i januar. Etter den tid har Tord prøvd seg med juksafiske utenfor Andenes, så langt uten så alt for godt utbytte.

- Det er gjerne garn og snurrevad som får noe her ute på denne tida, men jeg skal prøve litt til før jeg gir opp juksa. Alternativet blir å rigge for lina og drifte for Nordmela, sier Tord.

Selv om de store dagsfangstene så langt har uteblitt, er 29-åringen likevel en av de mest fornøyde fiskerne i havna.

