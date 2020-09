I full gang med kontrollrapporten

Nærings- og fiskeridepartementet er i full gang med oppfølgingen av kontrollrapporten. I går møttes Ingebrigtsen, Ingebrigtsen og Ystmark for å diskutere framtidas fiskerikontroll.

- Fiskerinæringa er avhengig av like konkurransevilkår og et godt omdømme. En bærekraftig forvaltning av fiskeressursene undergraves av aktører som bryter regelverket, og derfor er fiskerikontroll et kritisk område som må følges opp. Kontrollutvalget kom med en rekke forslag til tiltak, disse må følges opp, sier Kjell Ingebrigtsen, leder i Norges Fiskarlag.

Sjømat Norge og Norges Fiskarlag anbefalte fiskeriministeren å legge vekt på landingskontroll, både gjennom bruk av tilgjengelig teknologi og fysiske kontroller. Videre må praksisen med administrativ inndragning gjennomgås grundig.

- Landingen av fisk er et kritisk punkt, og her må det stilles strengere krav. Det er også nødvendig å styrke samhandlingen mellom de ulike kontrolletatene, og tilsynet må organiseres på en effektiv måte. Det er også avgjørende med et tett samarbeid mellom myndighetene og næringa, for å sikre at tiltakene som settes inn treffer riktig og gir kontrollgevinst. Dette vil vi følge opp, sier Geir Ove Ystmark, administrerende direktør i Sjømat Norge.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen ga i møtet en klar melding om at fiskerikontroll har høyeste prioritet, og at departementet er i full gang med oppfølgingen av kontrollrapporten.

(Pressemelding fra Sjømat Norge)