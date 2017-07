I gang med 40.000 krok

Honningsvågs nye storbåt «Valdimar H.» har nettopp lagt ut på sin første tur etter at den ankom Norge for ei drøy uke siden.

Foto: Erik Jenssen

Stemningen var hektisk om bord på den 38,5 meter lange kombinasjonsbåten da Kyst og Fjord var om bord tirsdag. Eskøy-rederiets storsatsing ankom Myre 11. juli for montering av sikkerhetsutstyr og annen sluttføring før kursen ble satt nordover tirsdag kveld. Planen var å være i fiske allerede i mai, men alt tar som kjent tid på gamle båter.

- De planlagte tingene vi skulle gjøre tok lenger tid, i tillegg til at vi har gjort mer enn vi planla. Det har gitt oss en enda bedre båt, men nå har vi veldig lyst til å komme i gang med fisket, sier Helgi Sigvaldason.

Gammel, men god

Selv om verftsplaketten fra Kaarbøverkstedet i Harstad bærer årstallet 1968, så er det en kraftig oppgradert skute som nå settes inn i banklinefisket på Nordkappbanken.

- Det er en båt som hele tiden har gått under DNV-sertifisering under sine islandske eiere, og det gjør at vi har vært trygge på å kjøpe en såpass gammel båt. Den vil fungere godt til vår bruk, og gi oss god kapasitet til en overkommelig pris i forhold til hva det ville kostet å kjøpe en så stor båt av nyere årgang, sier Sigvaldason.

Båten kan drive med både trål og notfiske, men foreløpig handler alt om autolinedrift.

- Du vet, vi er linefolk. Det er dette vi kan, smiler Helgi, som er væpnet med 40.000 krok i anlegget.

Investerer i kvalitet

Hele fabrikken er nymontert på Island, og Eskøy satser også på denne båten på Rotex-systemet der fisken får hurtig nedkjøling og utblødning i en tank med saltvanns is-slush.

- Det gir oss maksimal kvalitet og best mulig pris, sier Helgi Sigvaldason.

Takker Sandberg

Eskøys investering i båt og kvote utgjør rundt 40 millioner kroner. Nybåtens grunnkvote er 14/15 meter, og det var Per Sandbergs mye omtalte kvoteinstruks som åpnet for at det ble mulig for Eskøy å anskaffe en båt som hoppet over lengdebegrensningene i Finnmarks-modellen.

- Nå er den muligheten lukket igjen. Det er var heldig for oss, men synd for andre som ville satse, sier Hrafn. Med dagens regler ville Eskøy maksimalt kunnet anskaffet en båt på 21 meter.

Han mener Eskøy aldri ville hatt muligheten til å skaffe seg en så stor båt dersom man ikke hadde anledning til en så fri lengdetilpasning som Per Sandberg tillot før instruksen ble trukket tilbake.

