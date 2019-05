I gang med byggingen

Nå skjæres stålet. Johannes Arvesen i Engenes Fiskeriselskap har nylig kommet tilbake fra Spania, og kan konstatere at byggingen av 70-metringen «Magne Arvesen» er i gang.

Rederiet Engenes Fiskeriselskap AS på Ibestad i Troms signerte kontrakten på den 70 meter lange frysetråleren i januar. Tråleren bygges ved verftet Gondan i Spania og vil bli fullpakket av utstyr for maksimal fangsthåndtering og verdiskapning.

- Vi var en tur nede ved verftet i april. Og nå rett etter påske startet de skjæringen av stålet, sier Johannes Arvesen til Kyst og Fjord.

Men ennå tar det noen måneder før kjølen strekkes. Det skjer etter planen i september.

Nytt design

Skipet får designtypen NVC 370 fra Rolls-Royce med et skrog utformet for å gi lav motstand i sjøen, og som møter kravene til lavt drivstofforbruk kombinert med gode sjøegenskaper. Det blir utstyrt med fremdriftssystem, dekksmaskineri, elektro- og automasjonssystemer som i samspill vil gi både miljø- og driftsfordeler.

Hybridfremdrift

Utstyret som skal leveres fra Rolls-Royce inkluderer et hybrid fremdriftssystem med den nyeste dieselmotoren Bergen B33:45, Promas integrert ror- og propellsystem og HSG - et hybrid aksel generator system som sørger for optimal kraftbruk i ulike driftssituasjoner. Rolls-Royce skal også levere elektriske vinsjer, inkludert trålvinsjer drevet av permanent magnet motorer samt skipsautomasjon og elektriske systemer.

Bunn- og pelagisk trål

Den nye tråleren er utviklet for bunn- og pelagisk trål. Det får et nyutviklet «vått mottak» for å holde fisken i live og et moderne fabrikkanlegg som vil sørge for høy kvalitet på nyfanget hvitfisk og reker fra sjø til middagsbord. Skipet er planlagt levert fra verftet i første kvartal 2021.

Arvesen-familen på Engenes har for øvrig satset knallhardt på fornying. Tidligere i år tok de i bruk den 43 meter lange «Nordhavet» som ble levert i februar.