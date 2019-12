I gang med nyåret

- Her kjøres det for fullt. Råstoffsjef Ørjan Nergaard i Lerøy Norway Seafoods, er allerede i full gang med nyåret. Trålerråstoff sørger for full aktivitet hele uka i Båtsfjord. – Bortsett fra 1. nyttårsdag er staben kalt inn på jobb hele uka.