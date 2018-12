I havsnød uten nødnett

Mens Øst-Finnmark var uten teledekning, kom en båt med mannskap på tre i nød utenfor Vardø.

Foto: Redningsselskapet

Fredag kveld var det en lettet, men svært opprørt skipper Christoffer Brox på «Øyaværing» som kunne slå fast overfor NRK at det hadde gått bra, tross alt.

Men da de lå 20 nautiske mil ut, og opplevde at båten begynte å ta inn vann uten at de fikk varslet omverdenen om at de var i nød, så han ikke lyst på det.

– Jeg tror alle om bord i dag har kjent på følelsen av at nå dør vi. Vi fant fram redningsdrakter og gjorde oss klare til å gå i flåten. Båten var halvfull av vann, uten strøm, og ingen svarte oss, sier han til NRK.

Årsaken til at han var fri for kontakt med omverdenen var feil i en sentral i Vardø. Denne kom på toppen av et fiberbrudd tidligere i uka, og dermed var det ikke kontakt med kystradioen som etter statlige nedleggelser nå har base i Bodø.

Frem til i fjor ville en slik situasjon ikke fått en så dramatisk konsekvens, ettersom Vardø Radio da var bemannet lokalt. Men det som skjedde fredag var at Brox og mannskapet lå og kjempet mot lekkasjen i absolutt radiostillhet.

Heldigvis hadde de fått sendt ut nødmelding rett før nettet gikk ned. Dermed kunne andre båter i nærheten begynne å gå mot havaristen. De fikk til slutt hjelp av en russisk tankbåt og redningsskøyta gjennom kommunikasjon som blant annet ble formidlet via Hurtigruta.

I tillegg til kystradioens linje rammet telefeilten alt av kommunikasjon, som feks det øvrige nødnettet samt ordinær mobil og fasttelefonforbindelse til store deler av Øst-Finnmark.

Direktør Elisabeth Aarsæther i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier til NRK at de vil granske Telenor etter hendelsen.

– Den som eier infrastrukturen, har ansvar for at den virker, fastslår Aarsæther.

Ordfører i Gamvik, Trond Einar Olaussen er kritisk til Telenor etter hendelsen.

– Telenor opererer med altfor stor risiko og leverer ikke det de skal levere. Det setter samfunnssikkerheten vår i fare, og det er dessverre ikke første gang noe slikt har skjedd. Dette skaper usikkerhet for befolkningen i kommunen og for fiskerflåten ute i havet, slår Olaussen fast overfor NRK.