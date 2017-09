I mål med veiesystem

Prosjektet som skal finne nye innveiingssystemer i hvitfisknæringa er i mål. Nå skal saka snart opp i Nærings- og fiskeridepartementet.

Foto: Dag Erlandsen

- Fase 1 dreide seg om å dokumentere potensialet med automatiske veie- og innrapporteringssystemer. Den ble vi ferdige med i fjor. Nå er vi også ferdig med fase 2, som dokumenter sikkerheten ved systemet, sier Viggo Johnsen ved Fiskeriparken AS, som har ledet prosjektet. Nylig ble resultatene presentert for statssekretær Ronny Berg i Nærings- og fiskeridepartementet, som umiddelbart stilte seg positiv til konklusjonene.

- Målet har jo vært å bygge et solid og vitenskapelig grunnlag som myndighetene kan fatte en beslutning på. Det mener vi å ha klart. Tilbakemeldinga fra Berg er at de vil ta tak i dette så snart som mulig etter at sluttrapporten er overlevert, forteller Johnsen til Kyst og Fjord.

Rapporten blir presentert under FHFs hvitfiskseminar i Tromsø 19. oktober.

Svært skeptisk

Det spesielle med prosjektet, er at Fiskeridirektoratets ledelse helt åpent har uttrykt skepsis, men at departementet likevel har beordret at spørsmålene skal utredes. Både Hovden Fiskeindustri i Bø i Vesterålen og Tobø Fisk i Havøysund har montert automatiske systemer, som rett og slett ikke kan godkjennes av Fiskeridirektoratet ut fra dagens regelverk, uansett hvor gode de er. I fjor fikk de to anleggene dispensasjon fra regelverket, slik at Nofima-forskere kunne undersøke om systemene holdt mål for å registrere og dokumentere ressursuttak i kystfisket. Sentralt i undersøkelsene stod striden rundt omregningsfaktoren på rund torsk, som varierer sterkt, ettersom når den fanges og hvor på kysten man befinner seg. Mens forskriften konstaterer at faktoren skal være 1,5, uansett hvor og når.

Justervesenet

Med i fase 2 har også Justervesenet bidratt ute på de to anleggene. De konkluderer med at anlegget i Hovden kun trenger mindre tilpasninger for å tilfredsstille kravene, for Tobø er det litt mer som må på plass.

Systemet skal automatisk kunne melde inn fangster til Råfisklaget og til Fiskeridirektoratets innrapporteringssystem. De skal også kunne lagre data på en tilfredsstillende måte og det skal selvsagt ikke være mulig å manipulere med fangstdata.

- Tilbakemeldinga fra Ronny Berg var at dette så veldig bra ut og at han var positiv til løsningene som ble lagt fram. Men den reelle beslutninga tas selvsagt ikke før man har hatt en grundig gjennomgang av alle aspekter av denne saken, sier Johnsen.