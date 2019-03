I sluttspurten for gjev pris

Tørrfiskprodusenten Sufi fra Sund i Lofoten er en av de ti finalistene til eksportgaranti-instituttet GIEKs eksportpris for 2019.

Foto: Erik Jenssen

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

- Dette er veldig hyggelig, vi setter stor pris på å være en av topp 10-bedriftene i kåringa, sier daglig leder ved Sufi, Ole Olsen.

GIEK er en statlig finansinstitusjon som jobber for å sikre finansiering og eksportkontrakter til norske bedrifter innenfor alle næringer. Hvert år deler de ut sin eksportpris til en innovativ eksportvirksomhet som kan vise til suksess over tid, og som har lykkes med å bygge verdier i Norge gjennom utenlandske markeder.

I år har hele 69 bedrifter blitt nominert til Eksportprisen 2019, og disse har nå blitt kortet ned til en liste på 10 som alle er invitert til å delta på Eksportkonferansen 30. april i Oslo. Prisen deles ut av Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen, og alle de ti får en anledning til å møte ministeren under en egen tilstelning i departementet.

Sufi er en av fiskeribedriftene i Lofoten som har stått frem med gode resultatet på drifta, og som gjerne nevnes som suksesshistorie når tørrfisknæringa omtales.

Samtidig som Ole Olsen på Sufi er stolt over å være nominert, tar han beskjedent forbehold.

- Vi skal jo samtidig være ydmyke for det faktum at mange ting gikk vår retning i fjor. Har man uflaks er det jo ingenting som går bra, sier Olsen til Kyst og Fjord.