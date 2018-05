I strupen på Eidesen

Kystfiskarlagets leder Arne Pedersen går rett i strupen på Eidesen-utvalget. Lagets landsmøte i er i gang.

Foto: Dag Erlandsen

- Det går galt om vi fortsetter i den retninga vi går nå, sa Pedersen, og fortsatte:

- Når vi spør oss hvem næringa skal være lønnsom for, så betrakter vi lønnsomhetsbegrepet langt mer ut fra en sosial dimensjon enn det Eidesenutvalgen har lagt til grunn i sin rapport, hvor lønnsomhetsaspektet utelukkende er sett fra flåteleddet. Vi mener dette blir for snevert ut i fra formålet til fiskerilovgivningen, som står nedfelt i Havressurslov og Deltakerlov, sa Pedersen.

- I tillegg mener vi utredningen har utelatt nye og vesentlige momenter som har dukket opp i takt med utviklingen av næringa, eksempelvis klimahensyn og råstoffkvalitet. Dette er hensyn som hadde vært naturlig å innlemme i en debatt om fremtidens kvoteystem, da et nytt system bør inneholde insentiver om en ressursfordeling og regulering som stimulerer fiskerier med lavere klimaspor og høykvalitetsleveranser av råstoff.

- Det er et paradoks at man ønsker å krympe den delen av flåten som kan bidra mest i det grønne skiftet, ettersom 77 prosent av aktive fiskefartøy er under 11 meter. Likeså har regjeringen som målsetning å arbeide for at det blir skapt større verdier av hvert kilo fisk. For oss er det enda et paradoks at det også ut fra dette er kystflåten som må gjennomgå struktureringstiltak.

- Det er bedre for fiskerne og betale en mindre ressursskatt enn å betale for dyrekjøpte strukturkvoter og dermed pådra seg en kostbar kvotegjeld.

Fremtidens kvotesystem må også ivareta landindustriens behov for leveranser av råstoff og bidra til levende lokalsamfunn, fordi formålet med fiskerinæringa også er å bidra til sysselsetting og bosetting i kystsamfunna. Det er jo nettopp en ignorering av dette vesentlige hensynet som har provosert store deler av befolkningen i nord (ikke bare fiskere), og som er grunnen til at man ser x antall aksjoner og opprop langs kysten. Tilpasninger i kvotesystemet og tiltak for å bedre lønnsomheten må derfor konstrueres i en større sammenheng enn bare fiskeflåten.

Norges Kystfiskarlag er i år 30 år. Landsmøtet pågår i Svolvær i dag og i morgen.