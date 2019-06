Ikke bare «å få det ut på havet»

Equinors opptreden rundt etableringen av Hywind-prosjektet gjør at styreleder i Fiskebåt Vest, Paul Harald Leinebø, etterlyser en samlet plan for bruk av havområdene.

– Slik det er nå, kommer fiskeriinteressene stadig til å bli utfordret, sier Leinebø i en pressemelding fra havfiskefartøyenes organisasjon, Fiskebåt.

Han understreker han ikke er motstander av at andre næringsaktører skal kunne benytte havområder, men sier at han ønsker dialog og at nyetableringer tar hensyn til fiskerinæringa.

Blir ikke hørt

- Fiskerne må være der fisken er. Fisken følger sine næringsvandringer og kan ikke bare flyttes på. Det er derfor uheldig at det for eksempel blir lagt til rette for store vindparker midt i gode fiskefelt. Vi er åpne for å diskutere løsninger, men historien viser litt for ofte at vi ikke blir hørt.

Leinebø sikter konkret til Equinors vindkraftprosjekt Hywind, på Tampen i Nordsjøen som skal forsyne plattformene Snorre og Gullfaks med fornybar energi.

Fiskerinæringa og Fiskeridirektoratet hadde her innspill til en annen lokalisering som tok bedre hensyn til fiskeriinteressene i området. Men dette ble ikke lyttet til, og med tanke på signalene om mer havvind, mener Leinebø det er på tide å si fra.

Nye interesser vil inn

- Jeg får inntrykk av en del politikere leter etter alternative løsninger som følge av den store motstanden mot vindkraft på land, men det er ikke uten problem å legge det til havet heller, sier Leinebø. Selv om havet er stort, så er det tydelig at det også er interessekonflikter, sier Leinebø.

Han peker på at det i tillegg til havvinden, også er mange andre interesser som banker på døra. Både nye og gamle.

- Vi har hatt oljen i lang tid. Nå kommer vindkraft og havbasert fiskeoppdrett. Særlig vindkraftparkene trenger store areal. Etter det jeg forstår viser utredninger at det er stort samsvar mellom hvar i havet det er interessant å legge vindkraftparker og viktige fiskefelt, sier Leinebø.

Viktige gyteområde

Han viser blant annet til vestkanten av Norskerenna i Nordsjøen, i tillegg til deler av Møresokkelen med sine viktige gytefelt som eksempel på slike områder.

- Og kva med de mindre båtene som driver fiske på grunnere vanne etter skalldyr? spør Leinebø, og viser til at mange er opptatt av hvilken innvirkning vindturbinene har på fugl, men at det samme ikke gjelder for fiskeri. Han lar debatten om vindkraft i Norge ligge, men sier at han registrerer at det synes å være et sterkt engasjement blant folk mot utbygginger, ikke minst i kystkommunene på Vestlandet.

- Men, mange synes å være mer positive om det er ”ute av syne” for den enkelte. Da er det lett å ty til å ” få de ut på havet”. Men det går ikke uten videre, sier han.

Samla plan for havet

Leinebø mener derfor at det haster med å få på plass en samla plan for hvordan en kan få til best mulig sameksistens i havrommet.

- På land har landbruksjord et sterkt vern i Norge. Sjømatnæringa skal være en av bærebjelkene framover. Vi treng noe tilsvarende for fiskefeltene våre , sier Leinebø.

- Det er rimelig mange som lever av både krabbe, hummer, kreps og fisk av ulike slag, langs kysten. I tillegg til må vi også huske at vi utenfor Mørekysten finner svært viktige gyteområder for flere fiskeslag. Jeg tror det er viktig å se alt dette i sammenheng før man gir løyve til nye tiltak. På land er det stort fokus på negative effekter for fugler. Men hva med fisken i havet, spør Leinebø.