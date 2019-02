– Ikke farlig for det marine miljøet

Regjeringen svarer om gruvene i Kvalsund

14. februar ble det klart at Nærings- og fiskeridepartementet gir Nussir ASA driftskonsesjon for utvinning av kobber i Kvalsund kommune.Vedtaket er omstridt. En gruveåpning og full produksjon innerst i Repparfjorden har i mange år stått øverst på dagsordenen til mange naturvernorganisasjoner, Sametinget og engasjerte enkeltpersoner. Etter at vedtaket om driftskonsesjon ble kjent har motstanden igjen kommet til overflaten. Mange tusen motstandere har meldt at de vil samles i Repparfjord den dagen maskinene settes i gang. Lenkegjeng er varslet..

Nærings og fiskeridepartementet la mandag denne uken ut sine vurderinger av hvilke følger en kobbergruve med påfølgende sjødeponi vil kunne få av konsekvenser for miljøet. Herunder er også liver i fjorden tatt med. Departementet har laget et langt dokument hvor de går gjennom prosjektet punkt for punkt. Vi tar her med det som gjelder det marine miljøet. Livet i og inder vann i Repparfjord altså.

Vil vedtaket medføre skader på fiskebestanden i fjorden?

Miljøvirkningene av gruvevirksomheten er grundig utredet. Det er lite sannsynlig at deponeringen vil medføre vesentlige skader på det marine naturmangfoldet og fiskebestander i fjorden utenfor deponiområdet.

Hva er de forurensningsmessige effektene av tiltaket?

Den viktigste forurensningsmessige effekten ved tiltaket er at en del av Repparfjorden beslaglegges og at bunnfaunaen i dette området går tapt. Det er likevel ikke fare for vesentlig skade på økosystemet i Repparfjorden som helhet.

Det regulerte deponiområdet i fjorden er om lag åtte km2

Vil sjødeponiet ha negative konsekvenser for det marine naturmangfoldet?

Undersøkelser viser at risikoen for partikkelspredning er liten. Det er derfor lite sannsynlig at deponeringen vil ha negative konsekvenser for det marine naturmangfoldet utenfor deponiområdet. Det er uansett stilt vilkår om maksimal tillatt spredning av partikler både vertikalt og horisontalt, samt krav til overvåkning.

Hvordan kan en tillate sjødeponi i en nasjonal laksefjord?

Repparfjorden og Repparfjordelva har status som nasjonal laksefjord og nasjonalt laksevassdrag. Dette beskyttelsesregimet er ikke til hinder for at det gis tillatelse til sjødeponering.

Det er lav risiko for akutte hendelser som medfører alvorlige konsekvenser.

Vil laksen påvirkes av sjødeponiet?