- Ikke fornøyd med svaret

Advokat Ståle Hellesø i Norges Fiskarlag vant fram mot Sjøfartsdirektoratet, men er ikke fornøyd. – Svaret fra direktoratet gjør situasjonen enda mer uklar, sier Hellesø, som mener Sjøfartsdirektoratet har tatt seg en myndighet de ikke har.

Foto: Dag Erlandsen

I går vant brødrene Odd Inge og Terje Viken fram mot Sjøfartsdirektoratet, som ville ilegge de to fiskerne 174.000 kroner i overtredelsesgebyr for å ha fraktet passasjerer med båt uten passasjersertifikat i forbindelse med et steinras i Roan. Brødrenes innsats var helt i tråd med kommunens beredskapsplaner, og både Roan kommune og fylkesmannen i Sør-Trøndelag mente det ville være urimelig å ilegge brødrene bot som takk for innsatsen.

I går sa Sjøfartsdirektoratet seg enig i denne vurderinga, men ser ikke bort fra at det blir bot neste gang dette skjer.

Hellesø i Fiskarlagets Servicekontor AS, som førte saken for de to, mener det nå er behov for en avklaring, og har bedt direktoratet gjøre rede for hvilket organ som bestemmer når offentligrettslige bestemmelser skal fravikes i forbindelse med en beredskapssituasjon. I et brev til Sjøfartsdirektoratet hevder advokaten at direktoratet ikke har myndighet til å sette kommunens og Fylkesmannens vurderinger til side, slik man har gjort i denne saken.

- Min vurdering er at situasjonen for kommunen, Fylkesmannen og «hjelpere» på beredskapsplanlista blir enda mer uklar og usikker med svaret fra Sjøfartsdirektoratet, som her går ut på at oppføring på en slik beredskapsplanliste ikke opphever de offentligrettslige kravene som stilles til passasjerfartøy i skipssikkerhetsloven med mindre situasjonen krever det.

- Det fremgår av svaret at Sjøfartsdirektoratet ikke kunne se at situasjonen i denne saken var slik at den legitimerer å sette kravene i skipssikkerhetsloven til side. Det mener jeg direktoratet ikke har myndighet til å avgjøre.

- Manglende avklaring vil medføre usikkerhet knyttet til hvorvidt Sjøfartsdirektoratet i ettertid vil ilegge overtredelsesgebyr dersom de mange måneder i ettertid skulle komme til den konklusjon at de er uenig i kommunens vurdering. Det er grunn til å tro at viljen til å bistå kommunen blir sterkt svekket når de i ettertid kan risikere store gebyrer som «takk» for sin samfunnsinnsats, skriver Hellesø.