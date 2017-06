- Ikke inn i vepsebol

Arne Hjeltnes tror ikke at han havner inn i noe vepsebol selv om Mehamn-etableringen betyr at det skal hentes inn 3.000 tonn torsk fra det norske kvoten.

Foreløpig er det ikke avgjort hvor fisken skal hentes, om de tar den fra toppen eller finner andre muligheter. Men det bekymrer ikke Hjeltnes seg over, men er glad for at industrisatsing får ekstraordinære kvoter.

Arne Hjeltnes og Finnmark Fisk as, får imidlertid ikke kvoten alene, men må sannsynligvis dele den med resten av Nordkyn, både Gamvik- og Lebesby kommune. Det vil si at andre fiskeforedlere i Mehamn, Gamvik og Kjøllefjord.