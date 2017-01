Ikke lenger optimist

Kystvaktsjef Sverre Engeness var optimistisk til det nye helikopteret og det pågående innfasingsarbeidet. Det er han ikke lenger.

- Selv en mann-over bord-manøver innebærer krengning som overstiger begrensingene som skisseres. Slik det nå er, kan vi ikke ta disse maskinene med til havs.

Engeness innrømmer at han ikke lenger er optimistisk, slik han var fram til i fjor sommer.

- Blir de nye kravene stående, kan vi ikke bruke dette helikopteret slik det hele tida har vært meninga. Det er ikke mulig å seile et kystvaktskip i Barentshavet med slike begrensninger. Situasjonen er uviss, og det er klart at vi med dagens krav ikke kan gjøre NH90 til den integrerte delen av de helikopterbærende fartøyene slik vi har planlagt. Da vil NH90 bli en maskin som kun kan opereres fra land, på lik linje med de andre helikoptrene i Forsvaret. En slik begrensing setter selvsagt nye sperrer for hva vi er i stand til å gjøre når det gjelder fiskerikontroll og søk- og redningsoperasjoner.