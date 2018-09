– Ikke nok med èn forsker

Nesvik vil ikke stoppe bruken av hydrogenperoksid

Foto: Nærings og Fiskeridepartementet

Det er NRK-Trøndelag som i dag skriver om at den nye fiskeriministeren Harald Tom Nesvik ikke er særlig skremt over forskningsresultatene som viser at bruken av hydrogenperoksid er langt farligere for reker og miljø en man har trodd, og faktisk kan utgjøre en trussel for annet liv også i sjøen.

– Dette er jo relativt ny forskning, og noe vi må se nærmere på. Derfor sier det selv at jeg ikke kan ta stilling til dette nå, svarer fiskeriministeren statskanalen når de spør om hans mening om saken. På spørsmål om det kan bli aktuelt å stoppe bruken av stoffet slik forskeren foreslår svarer Nesvik at man ikke kan forholde seg til kun èn forsker.

– Vi må først få tid til å sette oss grundig inn i rapporten, før vi treffer en endelig konklusjon, sier Nesvik til statskanalen.

Etter at forskningsrapporten ble lagt frem har Kystfiskarlaget sendt en skarp protest til departementet.

Les om rapporten HER

Protestbrevet fra Kystfiskarlaget finner du HER