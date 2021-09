Imponerende oppvisning i mangel på kunnskap

En kan jo bli imponert av Geir Adelsten Iversen og hans historiske kunnskap om fisk her i Norge. I innspill i Kyst & Fjord 06.09.21 påstår han at det har gått fra galt til verre i de 8 årene borgelig side har styrt.

Så ramser han opp alle årene det gikk galt, fra 2004-2015. Han har tydelig ikke fått med seg at i årene 2004-2013 styrte SP med AP fiskeripolitikken i Norge?

Videre forteller han at fiskevær som vil overleve, kjøper seg inn i fiskebåter med klar passus at all fisk må landes hos dem. Og visst SP kommer til makta, skal de endre kvotesystemet slik at fisken blir solgt der fiskeren får best betalt. Nå kan jeg bare fortelle om hvordan fiskerne har det på Husøy. Br.Karlsen er medeier i flere fiskefartøy, men jeg har aldri hørt et ord om at de påtvinger noen å levere hjemme her.

De aller fleste båtene, både de som de er medeiere i og de som de ikke eier noe i, prøver å gi de mest mulig råstoff på vinteren når skreien kommer. For det første er det for at det er kort vei fra Husøy og til fiskefeltene utenfor Senja.

For det andre er det for at rederne her er patrioter, og vil at samfunnet skal fortsette å eksistere. Her er et miljø med en flott miks av gamle og unge fiskere. Vi er tilbudt av og til både 1 og 2 kroner mere på kiloene, men da er det som regel langt å gå for å få levere, og vinningen går da uansett opp i spinningen, og det er heller ikke miljømessig bra. Det er på Husøy vi bor, og kan spasere hjem til familien når fisken er levert. Og slik vil vi ha det! Når sommeren kommer må vi bort for å ta andre fiskeslag. Not sei og sildefiske blir levert borte, det samme gjelder ferskfisk ordningen på høsten, da er det for langt å gå hjem for levering.

Hvordan SP med sin politikk skal få til å «tvinge» oss til å levere en annen plass, bare det kommer høyere pris på bordet er en merkelig politikk. Og så må jo SP skolere Adelsten Iversen bedre i historie, så han vet når SP var i regjering.