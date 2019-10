Imponert over innsatsen

Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik er imponert over jobben Bjørn Ronald Olsen fra Honningsvåg har gjort på det Sør-Koreanske markedet.

– Sør-Korea er det desidert største markedet for levende norsk kongekrabbe. I 2018 ble det eksportert nærmere 900 tonn, til en verdi av rekordhøye 224 millioner kroner. Satsingen til norske aktører er helt avgjørende for denne suksessen, sier Nesvik som fikk en solid innførsel i hvordan markedet fungerer, av Bjørn Ronald Olsen i Cape Fish.

Olsen er veteran på markedet her, og har vært en av drivkreftene bak suksessen norske krabbeeksportører har opplevd i landet.

Eksportverdien femdoblet

Det asiatiske landet er blitt et svært viktig marked for sjømatnæringen generelt. Det er ikke bare krabbeeksportørene som nyter godt av den sjømatelskende befolkningen.

– Sør-Korea har på kort tid blitt et svært viktig eksportmarked for norsk sjømat. Bare i 2018 eksporterte Norge sjømat til Sør-Korea for 2,7 milliarder kroner – en vekst på hele 15 prosent fra 2017, framholder Nesvik.

Siden 2010 har eksportvolumet til Sør Korea av sjømat mer enn doblet seg, mens eksportverdien i samme periode er femdoblet.

Stort potensial

Men det er ikke bare godt salgsarbeid som ligger bak suksessen norske eksportører opplever.

– Veksten i sjømateksporten kommer blant annet av nedtrapping i tollsatser, etter frihandelsavtalen mellom Sør-Korea og EFTA fra 2006, sier Nesvik.

Så lenge man klarer å holde på avtalene tror han landet vil bli enda viktigere i framtiden for norske sjømatprodusenter generelt.

– Etterspørselen er spesielt stor etter norsk laks, makrell og kongekrabbe.

Derfor ønsker han selv å bidra til et ytterligere løft.

– Jeg er i Sør-Korea for å gjøre norsk sjømat mer synlig og sterkere posisjonert. Selv om eksporten har økt betydelig de siste årene, utgjør norsk sjømat bare 1,4 prosent av det totale markedet. Det sier en del om potensialet, sier Nesvik.