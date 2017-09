Ingen avgjørelse i Bodø

Det blir ingen avstemning i Nordland i dag, om hvordan Norges Fiskarlag skal organiseres i framtida. Avstemninga kommer i morgen.

Foto: Dag Erlandsen

Totalt fire lag gikk i tur og orden opp på talerstolen og ba om gruppemøte i kveld, og et enstemmig årsmøte sa ja til kravet. Men debatten fortsetter utover ettermiddagen.

- Jeg trodde før jeg kom hit at en organisering med nord og sør var det beste, men nå er jeg usikker, sa Ørjan Sandnes fra Vestvågøy.

- Det er tøft å stå alene som det lager som ikke bøyer seg. Men å være uenige med flertallet er ikke det samme som å ødelegge for Norges Fiskarlag. Da er vi ikke et demokrati, men Øst-Europa for noen år tilbake, sa leder Jan Fredriksen.

Press på nordlendingene

Generalsekretær Otto Gregussen la hardt press på delegatene:

- Det kommer ikke flere utredninger. Det kommer ikke flere budsjettmodeller, sa Gregussen, etter å ha listet opp de 12-14 omorganiseringsprosessene laget har vært igjennom siden 1984, uten at det er blitt noen omorganisering.

- Hvis vi ikke vil noe, så burde vi ikke ha startet prosessen. Hvis vi sa ja, men mente nei, har vi et problem.