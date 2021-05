Ingen avvik i Bussesundet

Fiskeridirektoratets inspektører fant ingen uregelmessigheter etter at de i pinsehelgen kontrollerte hvalfangsten som pågikk i Bussesundet ved Vardø.

Mange vardøværinger reagerte etter at hvalflåten jaktet på vågehval mellom Vardø og fastlandet. Store mengder vågehval beitet i området, og gjorde fangsten svært enkelt. Dermed kunne hvalfangerne ta for seg i flokken, med vardøværingene som tilskuere.

Mange reagerte

Både politi og Fiskeridirektoratet ble kontaktet av opprørte tilskuere som mente at jakten måtte stanse. Fiskeridirektoratet sendte inspeksjonsfartøyet «Rind» nordover. Men inspektørene fant ingen kritikkverdige forhold. Hvalfangerne hadde gjennomført sine rapporteringer om jakten, og hadde rapportert alle forhold i henhold til boka.

Olav Lekve, kommunikasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet sier til ifinnmark.no at de ikke har mistanker om at det har skjedd noe ulovlig, etter at en død vågehval ble funnet på land. Han sier at hvalfangerne har rapportert inn alt. Både om de har skadeskutt eller mistet hval.

- Så alt har skjedd i henhold til reglene, sier Lekve til avisa.