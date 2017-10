Ingen deltaker-eksplosjon

Fiskeridirektøren tilbakeviser at utviklingen i åpen gruppe er så eksplosiv som det hevdes.

Mange har uttrykt bekymring for utviklingen i åpen gruppe, sist Nordland fylkes fiskarlag som krevde tiltak for å stagge utviklingen. Frykten er at fiskepresset i åpen gruppe blir så stort at det til slutt blir lite å leve av for dem som henter sitt kvotegrunnlag her.

I forkant av utarbeidelsen av neste års regulering har Fiskeridirektøren hentet inn statistikk over utviklingen. Og tallene viser ifølge direktoratet at utviklingen i antall fartøy ikke er så dramatisk som det blir fremstilt.

Tall fra Fiskeridirektoratets registre viser at det siden 2013 har vært en liten økning i antall fartøy som fisker torsk i åpen gruppe. Fiskeridirektøren finner ikke dette særlig dramatisk, og viser til at det faktisk har vært en nedgang siden 2001. Det deltar færre fartøy i 2017 enn det i gjennomsnitt har gjort i perioden fra 2001 til 2017.

Men statistikken viser også at gjennomsnittsfangsten per fartøy har økt, fra cirka 4-5 tonn per fartøy i 2001 til 2006, til 12-13 tonn i 2015 til 2017. Høyeste snittfangst per fartøy er registrert i 2013, da den lå på om lag 16 tonn.

Dette viser at effektiviteten i åpen gruppe har økt. Både for deltakende fartøy og snittfangst per fartøy finnes det variasjoner mellom fylkene. I tillegg har torskekvoten i åpen gruppe så langt i 2017 blitt overfisket med om lag 3.700 tonn. Også tidligere år har torskekvoten i åpen gruppe blitt overfisket.

— Et overfiske får imidlertid større konsekvenser etter at det ble innført kvotefleksibilitet mellom kvoteår på fartøygruppenivå. Overfisket kvantum vil da gå til fratrekk på neste års kvote. Kombinert med forventningen om at torskekvoten må reduseres neste år, vil dette kunne gjøre det nødvendig med tiltak i neste års regulering, sier Fiskeridirektør Liv Holmefjord.

