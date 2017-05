Ingen dispensasjon

Sjøfartsdirektoratet gir ikke dispensasjon for fiskefartøy for blåkveitefiskere som vil utenfor 10-mila. Det skriver Norges Fiskarlag.

Foto: Dag Erlandsen

Etter henvendelser fra medlemmer søkte Fiskarlaget 2. mai om dispensasjon knyttet til blåkveitefisket på havstrekningen Hesteskoen til Trænadjupet.

I begrunnelsen for avslaget om utvidelse av fartsområde for fartøy viser Sjøfartsdirektoratet til at det søkes om en generell dispensasjon som innebærer at fartøy sertifisert for fartsområde Bankfiske I kan operere utenfor det fartsområdet de er sertifisert for.

Regelverket åpner for at fiskefartøy over 10,67 meter kan ha fartøyinstruks for fartsområdet Bankfiske II.

-Sjøfartsdirektoratet er av den oppfatning at redere på en forholdsvis enkel måte kan velge å sertifisere fartøyet for Bankfiske II og at det dermed ikke er grunnlag for å innvilge søknaden, heter det i avslaget som kom fredag ettermiddag.