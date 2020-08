Ingen flere smittede

Det var bare én person som var smittet om bord på KV Andenes. Nå er de andre sjekket ut, melder Kystvakten.

Onsdag kveld ble det kjent at ett besetningsmedlem om bord på KV Andenes hadde testet positivt for COVID-19. Nå er resten av besetningen testet, uten funn av ytterliggere smittetilfeller.

- Torsdag formiddag ble resten av besetningsmedlemmene om bord på KV Andenes testet for COVID-19, etter at ett besetningsmedlem fikk påvist smitte onsdag. Prøvene er nå analysert ved UNN i Tromsø. Ingen av prøvene var positive. Videre oppfølging vil skje i tett samråd med helsepersonell, melder Kystvakten.

4. august, før noen visste om kronasmitten om bord, plukket skipet opp seks havforskere på Bjørnøya, i regi av Norsk Polarinstitutt, som ble med til Tromsø. Sjef for operasjonsavdelingen i Kystvakten, kommandørkaptein Birger Ingebrigtsen, sier til Kyst og Fjord at de seks forskerne er informert og vel ivaretatt. - Vi har anbefalt karantene også for disse seks, sier han.

KV Andenes har en besetning på 62, og er fremdeles i karantene i henhold til Folkehelseinstituttets tilrådninger. Besetningsmedlemmer med symptomer er satt i isolasjon på land på militært område.

Forsvaret har etablerte rutiner og prosedyrer for å håndtere smitte blant ansatte og vernepliktige. Smittetilfellet på KV Andenes blir håndtert på en ryddig og profesjonell måte for å minimere risiko for videre smitte til samfunnet.

KV Andenes har vært på tokt i fiskevernsonen ved Svalbard siden 24. juli.