- Ingen har røffere farvann

Ingen av landene som har kjøpt NH90 har røffere farvann enn Norge. Og ingen setter den store maskinen ned på så små fartøy.

Foto: Forsvaret

Det sier prosjektleder for problemhelikopteret NH90, oberstløytnant Ivar Dyrland, til Aftenposten. Dyrland bekrefter overfor avisen det Kyst og Fjord nylig skrev, om at det er satt så sterke begrensninger på det nye kystvakthelikopteret at det i praksis ikke kan brukes. - Norge bruker ikke helikoptrene fordi man er usikker på om de tåler parkeringen om bord i de små kystvaktfartøyene i utfordrende farvann, sier Dyrland til avisen.

Mens NH90 er mye større enn Lynx, er norske kystvaktfartøyer mye mindre enn de helikopterbærende fartøyene som andre land benytter. NH90 veier 11 tonn. Forgjengeren Lynx veier 5,6 tonn.

Beslutningen om at helikoptrene ikke kan brukes er særnorsk. Andre land som har mottatt samme utgave av NH90, har for lengst tatt dem i bruk.

– Hvorfor bruker andre land helikoptrene og ikke Norge?

– Det kan man spørre om. De har akseptert å overta og bruke helikoptre med arbeid som ikke er ferdigstilt. De fire NATO-landene som står bak NH90, har tette forbindelser med egen industri og velger å bruke helikoptre med mangler som må utbedres i etterkant. Vi tror vi legger mer press på leverandøren med ikke å akseptere formell overtagelse før de er helt ferdige, sier Dyrdal.

– Dere vet altså ikke i dag om leverandøren vil klare å oppfylle kravene til bruk om bord i kystvaktfartøy?

– Ut fra at vi har fulgt arbeidet underveis, som å se på forhold rundt helikoptrets vekt og parkeringstoleranse, forventer vi at de vil møte kravene.

– Men det er gitt at de vil møte kravene til sikkerhetsmarginer?

– De klassifiserer «restrisikoen» til å være lav. Vi forventer at de vil lykkes, sier Dyrdal til Aftenposten.