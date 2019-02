Ingen konkrete løfter

Samferdselsminister Jon Georg Dale liker måten Sjømatklyngen Senja presenterer sitt vegkrav, men kan ikke love ekstra midler fra staten.

Foto: Henrik Jonassen, Samferdselsdepartementet

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Samferdselsminister Jon Georg Dale fikk tirsdag oppleve yttersida av Senja i klassisk vintervær akkurat i det et polart lavtrykk snudde gnistrende klart vintervær til mildvær og nedbør. I tillegg til å kjøre egen bil fikk Dale også være passasjer i en storbil, med de komplikasjoner som hører med i trange tunneler og tilhørende herligheter. Nesten som bestilt ble siste delen av programmet sløyfet da det hadde gått ras over vegen til Torsken.

Fiskeri- og oppdrettsnæringen på Senja har jobbet med en konkret utbedringsplan for vegene ut til sju av øyas industrisamfunn. Gjennom samarbeidsorganet Sjømatklyngen Senja utarbeidet næringa en seksti siders rapport som går gjennom problematiske enkeltpunkter, med forslag til utbedringer.

Rapporten er nøktern i den forstand at man istedenfor å for eksempel kreve ny veg gjennom, heller kommer med forslag til hvordan gammelvegen over fjellet kan fungere bedre.

Under «Husøydagan» sist sommer sa statsminister Erna Solberg at regjeringen hadde bedt Vegvesenet gjøre en utredning med bakgrunn i Sjømatklynge Senjas rapport.

- Denne rapporten forventer vi å få overlevert nå i mars, og den vi danne grunnlag for vår videre håndtering. Jeg ser jo godt at vi noen steder kan gjennomføre enkle tiltak med stor effekt. Jeg liker måten de tenker på, at de finner løsninger og er konkrete. Ellers er vi jo vant med at vegkrav handler om ett stort prosjekt, men her har næringsaktørene gjort en god tilnærming, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

- Øker dette sjansene for statlig drahjelp?

- Ja, og det har vi sagt i regjeringserklæringen, at vi i rulleringen av Nasjonal transportplan vil være opptatt av disse eksportvegene som er så viktige for næringslivet som driver både her ute og andre steder langs kysten, sier Dale.

Han slår samtidig fast at man må holde fast ved arbeidsdelingen mellom stat og fylke, selv om det fra Troms fylke har kommet klare meldinger om at de mange forskriftskrav til utbedring av tunneler og bruer går ut over den øvrige vegsatsingen.

- Her er det fylkeskommunen som er veg-eier, og fylkene har fått mer til rassikring og vedlikehold enn før. Men vi ser at etterslepet er formidabelt selv om vi har løftet de frie midlene til fylkene, sier Jon Georg Dale.