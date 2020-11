«Ingen må plukke blåbær for å kunne gå på moltemyra»

Tidligere leder i Norges Kystfiskarlag, Arne Pedersen, tror at et bebudet økt aktivitetskrav for å få full kvote i fangst etter kongekrabbe, vil ramme fiskere med den minste flåten. Det vil også gå utover flere lokalsamfunn.