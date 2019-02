Ingen pris-nedtur

Minsteprisene øker for viktige fiskeslag de neste ukene.

Foto: Øystein Ingilæ

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

**Torsk går opp 25 øre til 25,00 kroner (for størrelse 2,5-6 kg).

**Sei går opp 30 øre til 9,80 kroner (for størrelse over 2,3 kg).

**Kongekrabbe går opp 2 kroner til 164,00 kroner (for størrelse over 3,2 kg).

**Hyse står uendret på 16,25 kroner (for størrelse over 0,8 kg, snørefanget).

Årsaken til oppgang i minsteprisene for torsk og sei er en økning i eksportprisene.

Når det gjelder kongekrabbe så gikk eksportprisen på levende krabbe ned samtidig som eksportprisen for fryst kongekrabbe økte. Dette førte til en oppgang på to kroner.

Prisene for torsk, hyse og sei gjelder til og med 24. februar, mens kongekrabbeprisen varer frem til 10. mars.