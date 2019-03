Ingen vil kjøpe Ingøya-anlegget

Har stått til salgs siden i oktober i fjor.

Fiskebruket på Ingøy i Måsøy er til salgs. Det har det vært siden i oktober i fjor. Befolkningen på øya har i det lengste håper at noen vill kjøpe bruket og begynne med hvitfiskmottak. De er akkurat ved det punktet av man tror at interessen for å kjøpe bruket forsvinner. Eieren Fjordlaks har nemlig satt som krav til en kjøper at det ikke skal drive med hvitfisk. Fjordlaks har i dag et annet bruk for hvitfisk i Måsøy kommune. Kjent som Tufjordbruket.

Fjordflakseier Anders Pedersen bekrefter overfor fiskeribladet.no at det ikke er noen som har meldt sin interesse for Ingøybruket. Han lover imidlertid å holde det i stand frem til en eventuell kjøper dukker opp.

– Pedersen sier videre at Fjordlaks tapte flere millioner kroner på driften av bruket på Ingøya og det er ikke aktuelt for selskapet å starte opp igjen siden det er stor nok kapasitet på Tufjordbruket.