Inn i torskenettverk

Norfra og Cod SeaFresh går inn i klyngesamarbeidet Arena Torsk. Med utvidelsen av mellomlagringsperioden, mener de kvalitetsarbeidet Arena Torsk står for, blir enda viktigere.

- Arena Torsk arbeider med saker som er svært relevante for oss, spesielt var saken med utvidet mellomlagring av torsk til 20 uker viktig for oss, sier administrerende direktør Steinar Eliassen i Norfra, i en kommentar til Arena Torsk sin hjemmeside.

Fokus på juks

I tillegg ønsker Steinar Eliassen å bruke klyngesamarbeidet til å jobbe med to saker som har høy prioritet hos dem og som de håper det blir enda mer fokus på i klyngen fremover, nemlig fiskejuks og kvalitet.

Den andre bedriften som nylig har meldt seg inn i klyngen er Cod SeaFresh AS.

Bedriften holder til på Røst og eies av fiskeindustribedriftene Røst Sjømat AS og Glea AS. Selskapet har investert betydelige summer for å tilrettelegging av infrastruktur for mellomlagring av torsk. For daglig leder Rune Stokvold er arbeidet med kvalitet spesielt viktig.

Superkvalitet

- Selskapet satser på dette fordi vi tror at vi kan få frem et produkt med superkvalitet med en pris som gjør at vi i fremtiden kan betale fiskerne nok til at det er attraktivt å levere levendefisk også når en gang bonusen forsvinner. Dette er noe vi satser på å utvikle sammen med fiskerne som leverer til oss. I tillegg får vi kontakt med en type båter som vi har hatt lite kontakt med tidligere og det tror vi vil være et pluss for Røst i fremtiden. Vi har en veldig god beliggenhet på anlegget og et godt anlegg hvor vi tror det vil være attraktivt for båtene å levere, sier Stokvold i meldingen.

Cod SeaFresh AS har også fått godkjent mellomlagring i inntil 20 uker - i henhold til dispensasjonssøknaden som ble sendt på vegne av Arena Torsk. Selskapet har en kapasitet på 40 tonn akklimatisering per dag og mellomlagring på rundt 500 tonn.