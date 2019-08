Inn på annen arena

Rosenborg-helten fikk hele seks år på rad fikk Kniksenprisen på 90-tallet. Nå har han andre medspillere.

Han spilte 30 kamper for det norske landslaget og som har vært med på å vinne 11 seriemesterskap for Rosenborg. – Joda, sånn er det, smiler Hoftun (50), som fulgte tett etter Kronprins Haakon de første timene av årets Aqua Nor.

Hoftun er nå salgs- og arrangementssjef i Trondheim Spektrum, og var sentral i jobben med å få oppdrettsmessa til å gli greit inn i de flunkende nye utstillingslokalene.