Inndro 19.000 tonn fisk i fjor

Fiskesalgslagene inndro i 2018 fisk for 99 millioner kroner grunnet fangst utover tilmålte kvoter eller ulovlig fiske.

Fiskesalgslagene inndrar verdien av fangst utover kvote og i andre tilfeller hvor fiskerilovgivningen ikke overholdes. Dette skjedde ved 2,6 prosent av landingene i fjor. Fiskeridirektoratet offentliggjør nå for første gang en oversikt om hva som blir inndratt av fangst fra fiskerne.

- Slik inndragning skjer uavhengig av andre typer reaksjoner og skal forhindre at noen får en uberettiget vinning av ulovlig fangst, sier Thord Monsen, som er seksjonssjef ved kontrollseksjonen i Fiskeridirektoratets ressursavdeling.

Denne reaksjonsformen er uavhengig av andre typer reaksjoner (overtredelsesgebyr, politianmeldelse, advarsel og så videre). De fleste inndragningene skjer på grunn av fiske utover kvote, men det foregår også ved ulovlig bifangst eller innblanding av fisk under minstemål.

Det er tilstrekkelig å slå fast at et krav i fiskerilovgivningen ikke er overholdt for å gjennomføre administrativ inndragning. Dersom fangsten er urettmessig, skal fangsten eller verdien av den inndras.

Les mer om inndragning hos Fiskeridirektoratet

Mesteparten av den inndratte fisken tilhørte de pelagiske fiskeriene.

Her kan du se oversikten over hva de enkelte salgslagene inndro.