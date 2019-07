Innfører elektronisk seddelsignering

Den siste uka har fiskere som leverer til Surofi kunnet signere sine landings- og sluttsedler elektronisk.

Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag (Surofi) tok 9. juli i bruk elektronisk signatur på landings- og sluttsedler til erstatning for dagens løsning med håndskrevne signaturer. Ordningen har vært i drift en stund hos Norges Sildesalgslag allerede, men Surofi er det første hvitfisklaget som tar i bruk ordningen.

Felles for alle

Den elektroniske signaturløsningen er godkjent av Fiskeridirektoratet etter søknad fra Norsk Villfisk, som er et samarbeidsorgan for salgslagene. Etter planen skal alle salgslagene ta i bruk ordningen som en felles standard, fremgår det av et rundskriv fra Surofi.

Her kan du se Surofis informasjonsvideo om elektronisk signering.

Felles selskap

Løsningen er teknisk sett den samme som benyttes ved signatur på fangstsertifikatene. Selskapet Catch Certificate SA, som salgslagene eier i fellesskap, har i flere år driftet en elektronisk signaturløsning på fangstsertifikatene. Denne ordningen er godkjent av myndigheter både i Norge og EU. Catch Certificate SA bidrar ved innføring og drift av elektronisk signering av landings- og sluttsedler i de forskjellige salgslagene i Norge.

App-løsning

Ved elektronisk signering bruker man appen «Catch Sign». Dette gjøres via en smarttelefon, men man kan også benytte nettbrett, fremgår det av rundskrivet.

Kontrollansvarlig i Surofi, Vigdis Torheim sier til Kyst og Fjord at muligheten for elektronisk signering først og fremst handler om å gjøre ting mer praktisk for kjøper og selger, og at dette på ingen måte rokker ved prinsippene i landingsforskriften.

- For eksempel vil det fortsatt være slik at seddelen skal signeres før båten forlater anlegget, slår hun fast.

- Og for dem som vil gjøre det på gamlemåten, vil det fortsatt være mulig, beroliger Torheim.