Innfører kameraovervåkning i båtene

Danmark blir det første landet i Europa som innfører krav om elektronisk overvåkning av fisket i stor skala.

Ifølge en pressemelding fra det danske Miljø- og Fødevareministeriet kom overvåkningsavtalen i stand under kvoteforhandlingene for 2020 om Nordsjøen, Skagerrak og Kattegat.

Ved hjelp av kameraer kan myndighetene nå få bedre kontroll både med hvilke arter som blir fanget, og størrelsen på fiskene.

- Elektronisk monitorering av fiskeriet er den riktige veg mot en mer moderne, grønnere og mer bæredyktig fiskeriforvaltning, sier fiskeriminister Mogens Jensen i pressemeldingen.

Den elektroniske overvåkningen innføres først i bunntrålfisket i Kattegat. Her har internasjonale eksperter anbefalt, at man i 2020 ikke må fanget torsk overhodet. Men fordi en nullkvote på torsk vil stenge fisket fullstendig, har Danmark valgt å følge en anbefaling fra EU-Kommisjonen, som fastsetter en maks bifangstkvote av torsk på 130 tonn. 80 av disse tonnene kan fanges av danske fartøyer mot at de aksepterer elektronisk overvåkning om bord.

- Vi har en særlig utfordring med torsk i Kattegat, hvor bestanden ikke har det godt. Samtidig er jomfruhummerfiskeriet helt avgjørende for fiskerihavnene rundt om Kattegat, og derfor er det viktigt for regjeringen å finne den rette balanse mellom fiskeriet og arbeidet for å gjenoprette torskebestanden, sier fiskeriminister Mogens Jensen.