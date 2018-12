Inngikk ny handelsavtale

Norske bedrifter får tilgang til verdens fjerde mest folkerike land etter at Nærings- og Fiskeridepartementets ministere signerte en handelsavtale med Indonesia.

Foto: NFD

Handelsavtaler er viktige for velstanden vår og gir arbeidsplasser i hele landet. Vi prioriterer derfor arbeidet med nedbygging av handelshindre og friere handel. I usikre tider preget av proteksjonisme og handelskrig er det særlig viktig for Norge å føre en aktiv handelspolitikk, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en pressemelding.

Etter nesten åtte år med forhandlinger ble EFTA og Indonesia enige om en frihandelsavtale i starten av november. Avtalen ble signert i Jakarta 16. desember, der Norge var representert ved statssekretær Daniel Bjarmann-Simonsen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Indonesia er verdens fjerde mest folkerike land. Det er også verdens tredje største demokrati, med en økende middelklasse. Landet utgjør dermed et potensielt stort marked, med stabil og høy økonomisk vekst.

- Avtalen er viktig for sjømatbedriftene. De får nå tilgang til et marked med 262 millioner innbyggere, og en sterkt voksende middelklasse. I fjor eksporterte vi sjømat for 250 millioner kroner til Indonesia, og potensialet for å øke eksporten er stort, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik (Frp).

Frihandelsavtalen vil tre i kraft så snart avtalepartene har fullført de interne prosedyrene for ratifisering.

Norge har 28 frihandelsavtaler gjennom EFTA. Fire av dem er i Asia: Filippinene, Singapore, Hong Kong, Sør-Korea. Vi har også pågående forhandlinger i Asia med India, Kina, Malaysia og Vietnam.