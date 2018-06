Innsatt som ny kystvaktsjef

Onsdag ble Ottar Haugen innsatt som sjef Kystvakten i en seremoni på Sjøforsvarets kystvaktstasjon.

– Jeg har vært konstituert sjef i et år, så det er noe spesielt med å få overført kommandoen nå. Medarbeiderne kommer ikke til å merke noen stor forskjell, siden de fleste endringene nok allerede gjort siden jeg har vært i stillingen siden august, sier Haugen til Vesterålen Online.

Han ble i statsråd 27. april utnevnt til flaggkommandør i Sjøforsvaret som sjef Kystvakten.

Den nye kystvaktsjefen mer enn 26 års erfaring fra Kystvakten, og heiste kommando på sitt første kystvaktskip, KV Nordkapp, i 1994. Det siste året har Haugen fungert i stillingen som sjef Kystvakten.

For den nye sjefen er oppdraget til Kystvakten prioritert, hvor tverretatlig samarbeid er avgjørende.

– Det aller viktigste for meg er at den daglige tjenesten går som den skal. Sammen med våre samarbeidspartnere skal vi hele tiden være bevisst på at vi leverer nok og riktig ifølge de rettigheter og forpliktelser vi har som kyststat, sier Haugen i en pressemelding.