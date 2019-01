Inspiserte havaristen søndag

Bergingsaksjonen kommer tidligst i gang onsdag. Operasjonen skjer under stort tidspress, for snart legger isen seg i Hinlopenstredet.

Foto: Sysselmannen

Utsikter til roligere værforhold gjør at Hans Mortenholm i Kystverket er betinget optimist med tanke på bergingen av den grunnstøtte tråleren «Northguider». Båten står på grunn i Hinlopenstredet etter det dramatiske forliset fredag, og frykten er at den skal forurense det sårbare området.

Søndag ble det gjort en overflyvning med helikopter for å danne seg inntrykk av havaristens tilstand. Inntrykket er ifølge Kystverket at den ligger stabilt.

- Det har vært ganske dårlig vær siden den gikk på grunn - og siden den fortsatt ­ligger stabilt, tror vi den vil holde seg der, sier Hans Mortenholm til Bergens Tidende.

For å ha bedre informasjon må det settes folk om bord, og det vil ikke skje før KV «Svalbard» ankommer en gang mellom 1. og 2. nyttårsdag. Det vil ifølge Mortenholm bli tatt en beslutning på om det går an å trekke havaristen av grunn. Om det ikke lar seg gjøre, vil man om kort tid være omgitt av is, og bergingen vil da måtte vente til sommeren.