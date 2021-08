Investerer flere titalls millioner i utvidelse av fiskekakefabrikken

Uten Janita Stangvik og Zdenka Neuschlova hadde Knut Olav Pettersen og Rørvik Fiskemat neppe spilt hovedrollen når de årlige kvalitetsprisene deles ut. Staben ved fiskematprodusenten i Rørvik er gull verdt for selskapet som nå gjør et stort løft for fremtiden.