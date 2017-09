Inviterer eksportører til Kina

Kineserne søker mer importert sjømat for å dekke landets etterspørsel. Nå inviterer Sjømatrådet norske sjømateksportører til Kina.

Foto: Trond Antonsen

Fra 1. til 3. november arrangeres China Fishery and Seafood Expo i Qingdao. Dette er den største handelsmessen for sjømat i Asia, og tiltrekker over 28 000 aktører innen sjømatnæringen fra hele verden.

- Messen er en viktig arena for norske sjømatbedrifter som ønsker å være tilstede i det som er en av verdens raskest voksende sjømatmarkeder, forteller Sjømatrådets fiskeriutsending i Kina, Sigmund Bjørgo i en pressemelding.

Sjømatrådet inviterer norske sjømateksportører til å delta på Norway – China Seafood Summit dagen før messen starter. Her får aktørene mulighet til å delta på ulike aktiviteter, som sjømatseminar, presentasjon av sjømatstudie og minimesse. Dagen avsluttes med middagsseminar og sjømatmiddag, hvor norsk sjømat spiller hovedrollen.

Gjentar suksess med minimesse

I forbindelse med delegasjonsreisen til Beijing i mai gjennomførte Sjømatrådet en minimesse for norske eksportører og kinesiske selskaper. Dette ble en stor suksess, og under Norway-China Seafood Summit inviterer Sjømatrådet til ny minimesse.

- Vi opplever stor pågang fra kinesiske distributører og prosesseringsselskaper som ønsker å treffe norske eksportører. Minimesse er en effektiv møtearena for nettverksbygging mellom norske eksportører og kinesiske aktører, sier Bjørgo.

Stort potensial for norsk sjømat

Kina er et marked med høyt sjømatkonsum og sterk økonomisk vekst. Landet har en voksende middelklasse med økende kjøpekraft. Dette mener Bjørgo gjør Kina til et svært interessant marked for norsk sjømat.

- Kina er verdens største sjømatmarked målt i volum. Nå søker kineserne mer importert sjømat for å få unna etterspørselen etter høykvalitets sjømat, sier Bjørgo.

Denne høsten gjennomfører Sjømatrådet en markedsanalyse for nye arter i det kinesiske markedet. Analysen tar for seg 14 sjømatarter. Resultatene av studien vil presenteres under Norway – China Seafood Summit.

- Det er ingen tvil om at laks og torsk er de norske produktene som er mest kjent i Kina. Samtidig får vi mange henvendelser fra kinesiske kjøpere om hvilken annen sjømat Norge kan tilby. Denne analysen vil avdekke hvilke markedsstørrelser og muligheter som finnes også for andre arter, sier Bjørgo.

Sjømatrådet ser allerede stor interesse til deltakelse på arrangementet både blant norske og kinesiske aktører. Dette bekrefter at næringen også har tro på det kinesiske markedet.