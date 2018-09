Inviterer til en kopp kaffe

Om du befinner deg i Bodø på fredag har noe fiskeripolitisk på hjertet, har du anledning til å ta det direkte med ministeren.

Fiskeriministeren er i Bodø fredag for å innlede under Nordland fylkes fiskarlags møte, og vil i den forbindelse lufte stemningen for andre fiskeripolitiske spørsmål mens han først er i byen.

Etter sin opptreden i møtet spaserer han nemlig ned til byens bibliotek, i kulturhuset Stormen, hvor han mellom klokka 10.30 og 11.30 inviterer hvem som helst til å ta en kopp kaffe og snakke om det de har på hjertet.

- Sjømatnæringen skaper jobber og aktivitet i hele landet. Jeg vil være der folk bor og jobber. Tanken er at dette skal være en litt annerledes møteplass, hvor folk kan ta opp smått og stort over en kopp kaffe, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.