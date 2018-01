Inviterer til konkurranse

Elever på ungdoms- og videregående skoler utfordres av Norges Råfisklag.

For første gang inviterer Råfisklaget alle ungdomsskole- og videregåendeskole-elevene i vårt distrikt (fra Nordmøre til Finnmark) til en videokonkurranse! Det er 20.000 kroner i premiepotten, og konkurransen dedikeres temaet «sjømat og ungdom», melder laget på sine nettsider.

Alt elevene trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt (på maks 2 minutter) som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

Norsk villfisk skaper enorme verdier og sysselsetter mennesker langs hele kysten. Vi håper med dette at vi kan bidra til at flere unge får et bevisst forhold til norsk villfisk og dens betydning.

Vi trekker inntil fire vinnere, henholdsvis første- og andreplass på ungdomsskolenivå og videregåendeskolenivå, heter det fra Norges Råfisklag.