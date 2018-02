Inviterer til videokonkurranse

Råfisklaget inviterer ungdom fra Nordmøre til Finnmark til en konkurranse om å lage den beste framsnakkingsvideoen.

Råfisklaget legger totalt 20.000 kroner i premiepotten, og trekker inntil fire vinnere innen temaet ungdom og sjømat.

- Vi ønsker å se videosnutter som forklarer hva norsk, villfanget sjømat betyr for unge i dag. Alt du som bidragsyter trenger å gjøre for å delta er å sende inn en videosnutt på maks 2 minutter som på en eller annen måte svarer på spørsmålet: «Hva betyr fiske og norsk, villfanget sjømat for deg?».

- Videoen kan vise ditt personlige forhold til fiske og sjømat, det kan være gode historier, inspirerende mennesker, konkrete situasjoner – ja, her er det bare fantasien som setter grenser. Her trenger man ikke være filmskaper for å vinne. Vi dømmer etter kriterier som varierer fra faglig substans og engasjement, skriver Råfisklaget.

Her er påmeldingen til konkurransen