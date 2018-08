Invitert til Andøy

De vil gjerne orientere den nyutnevnte fiskeriministeren om omstillingen i kommunen.

Foto: Erik Jenssen

Ordfører Jonni Solsvik håper at han kan ta turen allerede i høst, melder Andøypostens papirutgave.

- Utviklingen, og ikke minst muligheter relatert til sjømatnæringen, er selvfølgelig et prioritert felt i omstillingsprosessen. Andøy er vertskapskommune for en rekke viktige aktører innenfor sjømatnæringen, og flere av disse har i løpet av de siste årene gjort store investeringer i Andenes havn, skriver Solsvik i invitasjonen ifølge avisen.

Andøy-ordføreren er opptatt av å vise hvilke muligheter man har innen sjømatnærinmmgen i kommunen lengst nord i Nordland.

- Jangaard Expost AS har sammen med andre aktører i Andøy, som for eksempel Andenes Fiskemottak AS (eid av Rui Costa, Portugal), Vesteraalens AS, OFS Andenes AS, JM Nilsen Fisk AS og Andfjord Salmon AS, samt eksterne aktører i næringen igangsatt konkrete prosjekter for utviklingen av sjømatnæringen i Andøy, står det å lese i invitasjonen.