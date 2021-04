Isak gruset konkurrentene

Bodø-fiskeren Isak Dreyer (26) feide all konkurranse til side i siste sesong av NRKs reality-konkurranse «Norges Tøffeste».

Siste episode av Norges tøffeste gikk søndag kveld på NRK1, og i konkurransen mot særdeles godt trente idrettsfolk gjentok 26-åringen det han har gjort i hver eneste episode så langt. Med bruk av hodet og erfaring i tillegg til rå styrke og seig utholdenhet la han konkurrentene langt bak seg.

I finalen sto det til slutt mellom Isak og crossfit-utøveren Seher Kaya (23) fra Moss, og personlig trener Peter Nagell Strandos (23) fra Drammen.

– Jeg ser alltid etter den letteste, minst tidskrevende og effektive måten å løse et problem på. Alt fra erfaring med å bygge gapahuk og trehytte i barndommen til å reparere en pulk som går i stykker på fjellet med kreative løsninger gjorde at jeg vant. En vinner har innstillingen at alt kan fikses, sier Isak Dreyer i en pressemelding fra NRK.

– Hvem er den tøffeste du vet?

– Jeg har flere helter. Rett etter pappa, som var mitt første idol, kom Lars Monsen. Skipperen min har en sinnssyk vilje, som jeg også ser opp til. Alle de jeg synes er tøffe har noen ekstremt gode egenskaper. Jeg forsøker å kopiere det jeg liker. Så ser jeg også etter de dårlige egenskapene folk har, for å unngå å gjøre det samme, sier han.

– Utrolig bra forbilde

– Denne seieren var fortjent! Isak stakk av med tittelen Norges Tøffeste ved å være strategisk, allsidig og smart. Han har hatt ett mål for øye og har fokusert på det i hver eneste konkurranse, sier programleder Jørgine «Funkygine» Massa Vasstrand til NRK.

Til tross for en bakgrunn med mindre trening en motstanderne, markerte fiskeren fra Bodø seg tidlig som en konkurrent de ikke kunne ignorere.

– Han stilte med variert arbeidserfaring og masse verdifull kompetanse, ikke minst fra livet som fisker der det å gi opp ikke er et alternativ! Jeg håper han kan bidra til at praktiske yrker blir løftet. Han er et levende bevis på du ikke trenger ett treningssenter eller vekter for å bli sterk i både kropp og hodet. Jeg unner han denne seieren til de grader og syntes han er et utrolig bra forbilde for alle de unge som har fulgt med på Norges tøffeste, sier Jørgine Massa Vasstrand.