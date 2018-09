Isfritt til sjarken

Båtsfjord har som første havn fått installert en ny type flytebrygger. Fra nå av skal ingen skli på vei til båten.

Inge Bjørn Hansen

ibh@kystogfjord.no

«Marina Solutions har utviklet en spesiell type betongflytebrygge.

som er under patentering i Norge, Sverige og Finland. Bryggen har en gjennomgående kanal som kommuniserer med sjøvannet under. Over kanalen er det en

sklisikker rist. Snøen vil falle gjennom risten og smeltes/dreneres bort via kanalen og åpningene under. Man reduserer vedlikeholdskostnader og evt. strømforbruk hvis alternativet hadde vært varmekabler». Ovenforstående er reklameteksten fra Marian Solutions angående nye flytebrygger. I vinter

kan Båtsfjord, og Berlevåg med ei brygge, som de aller første teste ut disse nyvinningene. Anlegget i Båtsfjord består av tre utriggere i 10 og 12 meters lengde. Fra leverandøren heter det at utriggerne kommer med lukkede hjørnefelt, har sklisikker overflate for å hindre fall i sjø. Utriggerne har også røde fender

kasser på enden som markerer en smart leider-løsning. Det ligger en rednings-leider under fenderkassen. Den kan trekkes ut hvis uhell oppstår. I Berlevåg tester de som nevnt ei brygge. Båtsfjord har fått hele pakken. Nå er det bare en kommende vinter som kan vise om patentet virker i noen av det mest værharde områdene i landet.

btxt