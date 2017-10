Islandsk satser norsk

Sensorprodusenten Marport, som opprinnelig startet på Island, satser nå i Norge.

Foto: Dag Erlandsen

- Starten er beskjeden, men vi ser for oss at vi skal bli 8-12 personer her inne, sier daglig leder Gunnar Grimsholm til Kyst og Fjord. Om noen uker skal de flytte fra sitt provisoriske tilholdssted i Ålesund, og noen meter lenger ned i skråninga, til kaikanten i Breivika industriområde. Der kan fiskeflåten om ønskelig legge til rett utenfor verkstedporten.

Marport er en av tre store sensorprodusenter på fiskeri, sammen med Scanmar og Simrad.

Islandske Gunnar Grimsholm, som har bodd i Norge siden 80-tallet, var salgssjef på fiskeri i Furuno da Airmar, Marports eierselskap, i fjor høst tok kontakt med spørsmål om han ville bygge opp en avdeling i Norge. Gunnar slo til. Selskapet med avdelinger i Seattle, Island, Spania og Frankrike skulle etablere seg sentralt i Nord-Europa, til tjeneste for fiskeflåten fra Grønland i vest til Russland i øst.

– Det må bli Ålesund, der kommer de fleste havfiskebåtene innom, sa Gunnar. Slik ble det.

Sensorteknologien er likevel ikke lenger bare et tilbud for havfiskeflåten. Lettere og billigere utstyr gjør for eksempel at kystrekeflåten nå er aktuell.

