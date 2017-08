«Ittnå som kjem tå seg sjøl»

Selv om alle snakker om at det går bra i NordNorge er det ingen grunn til å sette seg på kaikanten og dingle med føttene, sa leder Steinar Eliassen under sin åpningstale til årsmøtet i Fiskekjøpernes Forening.

Et førtitalls fiskekjøpere, fagfolk og politikere er samlet i Svolvær for å markere at det i år er 10 år siden Fiskekjøpernes forening så dagens lys. Formannen slo fast at forsamlingen fikk sin egen forening fordi misnøyen med andre organisasjoner var stor.

- De andre organisasjonene gjorde ikke en jobb for oss.

Og at det fortsatt er behov for foreningen er ifølge Eliassen åpenbar i en tid da den tradisjonelle fiskekjøper presses på den ene siden av store industribedrifter med egne trålere – og på den andre siden fiskere som blir fiskekjøpere.

- Stadig mer av fisken tas av folk som sitter på begge sider av kaikanten. Og noen av våre medlemmer har også funnet det nødvendig å gå i fiskebåten for å sikre seg ryggdekning. Men jeg ser ikke at dette er en god løsning. Man trenger omstilling, men man trenger også spesialisering. Det er veldig få fiskere som er i stand til å være gode produsenter – og vice versa. Så at dette skal være løsninga, tror jeg ikke. Det blir bestanden som må betale regninga i form av at kontroll blir enda vanskeligere.

Eliassen advarte mot å la seg berolige av meldinger om at nu går alt så meget bedre. Han viste blant annet til den nylig publiserte Sintef-rapporten om økt verdiskapning av villfiskressursene.

- Men det at det skapes større verdier på land nå kontra før, handler jo i stor grad om prisstigning på fisk, og ikke at vi har mer fisk å jobbe med. Dette er det viktig å ha med seg i bildet av at alt går bedre i NordNorge.

- Spesielt nå foran valget har vi ikke anledning til å sette oss på kaia og dingle med føttene i godværet. Skal vi som Fifor-medlemmer være tro mot det vi ble dannet for – at det skal være mulig med et liv på kysten og at vi som små bedrifter skal være de beste til å skape verdier, må vi stå på, Det er ittnå som kjem tå seg sjøl, avsluttet Steinar Eliassen.