Jakter etter kloke hoder

Nærings- og fiskeridepartementet gir 1,5 millioner kroner til tre bootcamper i Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet. Her skal studenter fra norske universiteter og høgskoler møtes for å bryne seg på aktuelle problemstillinger i sjømatnæringen.

- Vi trenger flere kloke hoder og flinke hender til å forme fremtidens sjømatnæring. Med disse bootcampene ønsker vi å utfordre morgendagens eksperter, ledere og de som forhåpentligvis velger sin karriere i sjømatnæringen til å bidra med ideer til hva som kan være fremtidens løsninger i sektoren, sier fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

Får bryne seg

Bootcamp er opprinnelig militærtrening fra amerikanske rekruttskoler. Nærings- og fiskeridepartementet gir nå støtte til tre student-bootcamper. Her får til sammen 60 masterstudenter fra ulike studieretninger ved norske universiteter og høyskoler bryne seg på aktuelle problemstillinger i sjømatnæringen.

- Erfaringer fra tidligere bootcamper viser at mange av studentene får øynene opp for sjømatnæringen, en næring som de kanskje tidligere ikke så på som aktuell. Gjennom konkurransene legger vi til rette for at de kan knytte nettverk for videre karriere, sier Sandberg.

Reelle problemstillinger

Studentene får utdelt en reell problemstilling i sjømatnæringen. Gjennom samarbeid skal de presentere en løsning. En jury med representanter for bedrifter innen marin sektor, FoU-institusjoner og marine organisasjoner skal kåre den beste og mest innovative løsningen.

For å sikre geografisk fordeling av arrangementet, arrangeres én bootcamp i hver av regionene Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet. Arrangementene skal gjennomføres parallelt med sentrale konferanser innenfor fiskeri- og havbruk.

Nærings- og fiskeridepartementet finansierer arrangementene gjennom tilskuddet til "Sett Sjøbein" på 2,5 millioner kroner. Hver bootcamp støttes med inntil 500 000 kroner.

Sett Sjøbein er et nasjonalt samarbeid for å sikre rekruttering og kompetanse til sjømatnæringen. Du kan lese mer om Sett Sjøbein her.