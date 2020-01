Jakter nye samarbeidspartnere

Finnmark Fisk i Mehamn er på jakt etter nye samarbeidspartnere. – Vi er nå i en prosess der vi forsøker å finne en partner som kan drive sammen med os, slik at vi kan holde liv i fabrikken videre, sier gründer Arne Hjeltnes til ifinnmark.no

Staben ved filetfabrikken i Mehamn er permittert, og foreløpig har de innstilt all kjøp ved anlegget. Men Hjeltnes understreker overfor ifinnmark at det ikke er snakk om noen umiddelbar fare for konkurs. Eierne er fast bestemt på å forsøke å redde selskapet.

Ønsker samarbeidspartnere velkommen

I samme artikkel oppfordrer Hjeltnes eventuelle partnere som kan være med på å ta selskapet videre om å ta kontakt.

– Dersom det er noen som ønsker å være med oss på laget for å drive fiskebruket videre, er det bare å melde seg, slår han fast.

For selv om bedriften har fått en knallhard start etter åpningen i 2018, har Arne Hjeltnes ikke mistet trua på å skape en lønnsom virksomhet ut av fiskeforedling. Men han frykter det vil være vanskelig på egenhånd, han håper derfor et tett samarbeid med andre som ikke minst kan være med på å sikre mer råstoff til fabrikken.

Mistet fødselhjelpen

I forkant av etableringen hadde gründerne et håp at en ekstraordinær distriktskvote skulle gi fødselhjelp. Daværende fiskeriminister Per Sandberg satte av 3.000 tonn torsk til Nordkynregionen, men ordningen ble avviklet før den kom skikkelig gang. Dermed ble Finnmark Fisk umiddelbart kastet ut på dypt vann i en næring preget av knallhard konkurranse om råstoffet, og har siden tapt penger.

Har fortsatt tro på fisk

Likevel har Hjeltnes fremdeles troen på at bedriften vil gå lysere tider i møte, og understreker at de absolutt ikke gir opp håpet om videre drift.

– Vi vet at det er mye prat om dette i Mehamn, men vi går ikke konkurs før vi er konkurs. Nå jobber vi med noen prosesser for å kunne drive videre. Vi har veldig tro på at dette vil gå seg til og bli enklere etter hvert, slår Hjeltnes fast overfor ifinnmark.no.